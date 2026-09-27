Torcedores se irritam profundamente, após 45 minutos, com um homem em Sérvia x Holanda

O comentarista da NOS Jeroen Grueter vem recebendo muitas críticas dos telespectadores no X. Durante Sérvia x Holanda, a plataforma se enche de críticas à narração do comentarista de Utrecht.
Após 45 minutos, a Holanda vai vencendo os sérvios por 1 a 0, depois que Mexx Meerdink, em sua estreia como titular, converteu sem falhas o pênalti sofrido por Crysencio Summerville. Ainda assim, os telespectadores do duelo da Liga das Nações parecem estar incomodados com o comentarista da vez.
Aos doze minutos, Cody Gakpo foi derrubado por Sasa Lukic com um carrinho. Durante a jogada, o atacante ficou com a perna presa entre as pernas do sérvio. No fim, Gakpo precisou deixar o jogo lesionado. Grueter chamou o lance de uma “falta maldosa”.
“Aqui também o comentarista é novamente um idiota em relação à falta em Gakpo. Lukic joga a bola e Gakpo chuta a perna dele!”, escreve Ron. Ed também não é fã de Grueter. “Ah não... O comentarista do futebol hoje é o Grueter. Falatório vazio, como sempre acontece com ele.”
O comentarista também está sendo criticado pela escolha de palavras no pênalti de Meerdink. Na ocasião, ele fez referência a Antonín Panenka, que cinquenta anos atrás executou pela primeira vez seu famoso pênalti de cavadinha no mesmo estádio.
“Que temos péssimos falastrões na NOS já é sabido. Esse Grueter realmente bate todos. Como assim você pressupõe que um neo-internacional vai dar uma Panenka porque Panenka um dia fez isso naquele gol? Não entende nada do joguinho!”, avalia Jan.
“Grueter está novamente folheando com afinco seu livro de mensagens sem sentido. Ele fala e fala e não sai nada de útil”, diz uma publicação no X. “Que tagarela como comentarista. Por favor, uma substituição”, também foi publicado.