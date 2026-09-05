Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, criticou os torcedores do Schalke pelos cânticos ofensivos direcionados a Manuel Neuer, goleiro da equipe bávara, durante a partida que terminou empatada sem gols, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Alemão.

A partida, disputada no estádio Veltins-Arena, foi marcada por cânticos dos torcedores do Schalke contra Neuer, que foi formado na academia do clube azul antes de deixá-lo e se tornar um dos goleiros mais destacados da história do futebol.

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Eberl disse sobre os cânticos que incluíam chamar Neuer de "filho da mãe": "Eles deveriam se orgulhar de terem formado em sua academia um grande homem como este, que deu passos rumo ao futebol mundial e se tornou o melhor goleiro do mundo, além de ter sido campeão do mundo".

E acrescentou: "Uma linguagem tão pesada como essa é inaceitável. Vocês podem aplaudir em forma de protesto por serem contra o Bayern, mas esse tipo de expressão é desnecessário".

Neuer havia retornado ao estádio do Schalke, em um confronto de caráter especial para ele, depois de ter iniciado sua carreira na academia do azul real e ter subido em suas categorias até o time principal, antes de sua transferência para o Bayern de Munique em 2011.

Neuer é considerado um dos maiores símbolos do Bayern e da seleção alemã, depois de ter sido campeão da Copa do Mundo de 2014, além de diversos títulos com o clube bávaro, entre eles a Liga dos Campeões da Europa por duas vezes.

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