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FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Torcedores do Schalke ofendem Neuer com palavrão sobre seu pai, e Eberl responde

Schalke x Bayern de Munique
Schalke
Bayern de Munique
Bundesliga
M. Neuer
Alemanha

Neuer foi revelado pelo Schalke

Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, criticou os torcedores do Schalke pelos cânticos ofensivos direcionados a Manuel Neuer, goleiro da equipe bávara, durante a partida que terminou empatada sem gols, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Alemão.

A partida, disputada no estádio Veltins-Arena, foi marcada por cânticos dos torcedores do Schalke contra Neuer, que foi formado na academia do clube azul antes de deixá-lo e se tornar um dos goleiros mais destacados da história do futebol.

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Eberl disse sobre os cânticos que incluíam chamar Neuer de "filho da mãe": "Eles deveriam se orgulhar de terem formado em sua academia um grande homem como este, que deu passos rumo ao futebol mundial e se tornou o melhor goleiro do mundo, além de ter sido campeão do mundo".

E acrescentou: "Uma linguagem tão pesada como essa é inaceitável. Vocês podem aplaudir em forma de protesto por serem contra o Bayern, mas esse tipo de expressão é desnecessário".

Neuer havia retornado ao estádio do Schalke, em um confronto de caráter especial para ele, depois de ter iniciado sua carreira na academia do azul real e ter subido em suas categorias até o time principal, antes de sua transferência para o Bayern de Munique em 2011.

Neuer é considerado um dos maiores símbolos do Bayern e da seleção alemã, depois de ter sido campeão da Copa do Mundo de 2014, além de diversos títulos com o clube bávaro, entre eles a Liga dos Campeões da Europa por duas vezes.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora".

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