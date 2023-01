Flamengo vira a chave e foca no Mundial de Clubes: conheça a programação

Rubro-negro embarca para o Marrocos na quinta-feira (02) e torcida se movimenta por "aerofla"

Depois de perder a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, o Flamengo vira a chave e o foco para o Mundial de Clubes, que acontece no Marrocos. O rubro-negro embarca na quinta-feira (2) e antes tem o duelo contra o Boavista para realizar os últimos ajustes de olho na semifinal da competição.

Inicialmente, o planejamento previa que os titulares fossem poupados nesta partida, mas com problemas no sistema defensivo para ajustar e questões físicas debatidas internamente, Vitor Pereira avalia a possibilidade de utilizar alguns jogadores importantes.

O Flamengo embarca para o Marrocos na quinta-feira pela noite, e a torcida se mobiliza para abraçar o time antes do embarque com o famoso “aerofla”. O elenco rubro-negro ficará baseado em Rabat, em um resort que permite o grupo ficar isolado.

Os treinos acontecerão no CT do FUS Rabat. No dia 6, o elenco rubro-negro embarca para Tânger, cidade vizinha, onde fará a estreia contra o vencedor de Wydad Casablanca e Al Hilal, pela semifinal da competição. A partida acontece no dia 7 de fevereiro. No dia 8, a equipe de Vitor Pereira volta para Rabat, onde se prepara para disputar a final ou a disputa de terceiro lugar.

O Flamengo planeja embarcar de volta para o Brasil ainda no sábado, logo após a partida, desembarcando no Rio de Janeiro no domingo. Depois do Mundial de Clubes, o Rubro-Negro tem a sequência do Campeonato Carioca e a decisão da Recopa Sul-Americana, contra o Independiente Del Valle.