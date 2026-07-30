Oscar Gloukh está sendo duramente criticado pelos torcedores no Ajax Showtime durante o primeiro tempo de Ajax x FK Vojvodina. Segundo muitos fãs, o meio-campista joga de forma displicente demais, escolhe com frequência a solução mais difícil e mais uma vez não causa uma impressão convincente na equipe de Amsterdã.

O Ajax teve praticamente o controle o tempo todo no primeiro tempo e criou grandes chances com, entre outros, Kasper Dolberg, Davy Klaassen e Mika Godts. Godts chegou até a acertar o travessão com uma bela cavadinha, após o que o Vojvodina aproveitou sua primeira grande chance com Crnomarkovic, em cobrança de escanteio: 0 a 1. A vantagem sérvia, no entanto, não durou muito, já que nos acréscimos do primeiro tempo Klaassen cabeceou para fazer 1 a 1 depois que Youri Regeer desviou de cabeça em direção à segunda trave. Esse também foi o placar do intervalo.

Entre os torcedores do Ajax, reina a insatisfação. Gloukh, em especial, é alvo de duras críticas nas reações. “Gloukh realmente não vai dar certo no Ajax. Simplesmente não encaixa”, escreve um torcedor no Ajax Showtime, enquanto outro afirma: “Velocidade de ação e inteligência de jogo 0.”

Seu passe e domínio de bola também são criticados. “O passe do Gloukh às vezes é realmente chocante”, diz uma mensagem, enquanto outro torcedor o acusa mais uma vez de dar “aquela dribladinha a mais”. Sua primeira recepção e suas escolhas com a bola também são frequentemente alvo de críticas.

Parte dos torcedores vai até um passo além e defende abertamente a saída do israelense. “Você realmente tem que tentar vender o Gloukh”, escreve um fã, enquanto outros reagem com “Tem que dispensar o Gloukh!”, “Não sou fã do Gloukh, pode colocar à venda” e “Depois desta noite, Oscar está na frente da vitrine do Jordi com um grande laço em volta de si.”

Dolberg também participa do momento ruim ao desperdiçar várias oportunidades. “Meu Deus, Dolberg, de quantas chances você precisa?”, pergunta um torcedor, enquanto outro faz uma avaliação dura: “O Dolberg realmente já deu para nós.”

Já sobre Daley Blind, as reações são quase exclusivamente positivas. O veterano é elogiado por seu posicionamento e suas qualidades na construção de jogo: “Blind é realmente muito inteligente taticamente” e “Que alívio na saída de bola”, escreveram dois torcedores.

Rosa também pode contar com muito reconhecimento por parte da torcida. Seu passe firme e seus impulsos ofensivos chamam a atenção, como mostram reações como “Rosa dá bolas muito precisas toda hora, top!” e “Hoje o Rosa até encontrou seu Dani Alves interior.”

Para Youri Regeer, o clima é consideravelmente menos positivo. O meio-campista é visto como apagado e como alguém que desacelera o jogo: “O Regeer também está jogando?” e “Ele tira todo o ritmo, oferece poucas opções na saída de bola e fica sempre tocando para o lado”, dizem duas reações bastante reveladoras.