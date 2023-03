O que vai acontecer com torcedor que invadiu gramado do Beira-Rio com criança para agredir um jogador?

Situação ocorreu após eliminação do Internacional para o Caxias, na semifinal do Gauchão

Neste último domingo (26), o Internacional foi eliminado para o Caxias nas penalidades da semifinal do Campeonato Gaúcho 2023. Após o último pênalti, convertido pelo atacante Wesley Pombo, uma briga generalizada se iniciou e alguns torcedores colorados invadiram o gramado. Um deles, um homem de 33 anos com uma criança de três no colo, que partiu para cima de atletas do Grená do Povo.

Através de imagens do streaming da Rede Globo, Premiere, é possível ver um torcedor com uma menina no colo correndo de seguranças para agredir um jogador do Caxias com um chute. A Polícia Civil identificou o indivíduo e, na manhã desta segunda-feira (27), foi anunciado que ele responderá por invasão de campo e lesão corporal, e expor uma criança a situação de risco. O julgamento e depoimento ocorre às 14h (de Brasília) desta segunda.

Em nota oficial, o Internacional havia relatado que estava "trabalhando na identificação dos invasores, e que as imagens do circuito de câmeras do Beira-Rio serão disponibilizadas para as autoridades e utilizadas em futuras sanções internas."

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o juiz Marco Aurélio Martins Xavier, titular do Juizado do Torcedor, relatou que o homem que protagonizou a situação em questão não foi contido no momento "pois sumiu na multidão": "Nós estivemos em contato com o departamento de segurança do Internacional e me parece que ele não foi apresentado ali porque não chegou a ser contido no momento da ocorrência."

"Segundo informações que nós obtivemos, a preocupação inicial do clube foi a de apaziguar o tumulto generalizado que tinha se precipitado no interior do gramado e, neste momento, o torcedor sumiu na multidão. E não pode ser apresentado".

Xavier ainda finalizou confirmando que a punição do cidadão com a criança não finaliza com a invasão, mas também quando levou risco à jovem, tornando a situação ainda mais grave. "Tudo isso depende de uma apuração criminal, que deve ser meticulosa, para apurar as responsabilidades e tomar medidas cabíveis", confirma o juiz.