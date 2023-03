Qual foi o último título gaúcho do Internacional?

Maior campeão do Campeonato Gaúcho, Colorado busca encerrar jejum de título no estadual

O Internacional enfrenta o Caxias no início da noite deste domingo (26), às 18h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, com um único objetivo: vencer para avançar à final do estadual, que não vence desde 2016.

Para garantir a classificação e enfrentar o Grêmio na grande decisão, o Colorado precisa da vitória após o empate por 1 a 1 no jogo de ida. Caso empate novamente, a vaga será definida nos pênaltis como prevê o regulamento do Gauchão 2023.

Quanto títulos tem o Internacional no Campeonato Gaúcho?

O Colorado é o clube que mais vezes conquistou o título do Gauchão. Ao todo, foram 45 oportunidades troféu levantados: 1927, 1934, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1961, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1991, 1992, 1994, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.

No entanto, no contexto estadual, o Internacional atravessa um período de seis anos sem conquistar títulos, o que representa o atual jejum de troféus.