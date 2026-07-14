Toque de mão ou decisão correta? Pênalti contra a Espanha gera dúvidas

O pênalti concedido à seleção espanhola, na partida que está sendo disputada neste momento contra a França nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, gerou alguma polêmica no jogo realizado no estádio de Dallas.
A Espanha encerrou o primeiro tempo da partida com vantagem de um gol, graças a um pênalti marcado a favor de Lamine Yamal após ele ter sido derrubado por Lucas Dean, e Mikel Oyarzabal converteu a cobrança com sucesso aos 22 minutos.
Havia dúvidas sobre se Yamal teria cometido uma mão antes de ser derrubado, o que poderia significar que a Espanha não teria direito ao pênalti. A conta “Archivo VAR”, na plataforma “X”, interveio para esclarecer essas dúvidas.
A conta questionou se deveria ser analisado o toque de mão de Yamal que antecedeu a falta e respondeu que não; pois o jogador espanhol pegou a bola com o braço colado ao corpo, antes de receber uma entrada do zagueiro. Como a jogada resultou em um pênalti e não em um gol direto, ela não está sujeita à revisão por vídeo.
Vale lembrar que o vencedor deste confronto enfrentará, na final, o classificado da outra semifinal, que opõe a Argentina à Inglaterra, amanhã, quarta-feira.