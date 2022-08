Tombense x Vila Nova: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Jogo acontece nesta terça-feira (9), pela 23ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Tombense e Vila Nova se enfrentam nesta terça-feira (9), no Soares de Azevedo, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 23ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, o Tombense busca a recuperação para seguir na luta pelo G-4. Atualmente, aparece na sexta posição, com 32 pontos, enquanto o Vila Nova, na vice-lanterna da Segundona, com 19 pontos, não perde há quatro jogos (uma vitória e três empates).

Para o confronto, o Vila Nova não poderá contar com Matheuzinho e Arthur Rezende, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Em nove jogos disputados entre as equipes, o Tombense soma cinco vitórias, contra quatro do Vila Nova. No último encontro, válido pela Série B de 2022, o Tombense venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Tombense: Felipe Garcia; David, Joseph, Roger Carvalho e Manoel; Zé Ricardo, Rodrigo e Everton Galdino; Keké, Jean Lucas e Bruno Mota.

Possível escalação do Vila Nova: Tony; Pedro Bambu (Railan), Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Romário (Jean) e Arthur Rezende (Wagner); Pablo Dyego (Marlone), Neto Pessoa e Matheus Souza.

Desfalques da partida

Tombense:

Luan e Igor Henrique: lesionados.

Vila Nova:

Matheuzinho, Arthur Rezende: suspensos (terceiro cartão amarelo).

Quando é?

JOGO Tombense x Vila Nova DATA Terça-feira, 9 de agosto de 2022 LOCAL Soares de Azevedo - Muriae, MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)

Assistentes: Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR) e Leandro dos Santos Ruberdo (MS)

Quarto árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Tombense

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 3 x 0 Sampaio Corrêa Série B 30 de julho de 2022 Cruzeiro 2 x 0 Tombense Série B 6 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Tombense Série B 13 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Tombense x Sport Série B 18 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

Vila Nova

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 1 x 1 Vila Nova Série B 30 de julho de 2022 Vila Nova 1 x 1 Ituano Série B 5 de agosto de 2022

Próximas partidas