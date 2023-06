Tombense x Vitória ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (6), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Muriae, Tombense e Vitória entram em campo na noite desta terça-feira (6), às 19h (de Brasília), no estádio Soares de Azevedo, pela 11ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há oito jogos, a Tombense demitiu o técnico Marcelo Chamusca, mas ainda não confirmou o novo comandante. O time mineiro vem de um empate.

Já o Vitória quer defender a sua liderança, com 22 pontos. O Rubro-Negro venceu em casa no jogo anterior e quer abrir ainda mais distância na ponta da tabela.

Prováveis escalações

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Augusto, Roger Carvalho e Emerson Barbosa; João Pedro, Bruno Silva, Kevin e Matheus Frizzo; Daniel Amorim e Jáderson.

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo, e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Wellington Nem; Osvaldo, Tréllez e José Hugo.

Desfalques

Tombense

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Quando é?