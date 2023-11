Tombense x Mirassol: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (25), no Almeidão; veja como acompanhar na TV e na internet

Com objetivos opostos, Tombense e Mirassol se enfrentam na tarde deste sábado (25), a partir das 17h (de Brasília), em Tombos, pela última rodada rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Brigando para não ser rebaixado para a Série C, o Tombense, que abre o Z-4 com 37 pontos, volta a campo precisando vencer e torcer por um tropeço de Ponte Preta ou Sampaio Corrêa para se livrar da queda. Para o confronto, o técnico Moacir Júnior poderá contar com os retornos de Zé Vítor, Mateus Buiate e Luís Felipe.

Do outro lado, o Mirassol ainda sonha com o acesso. Em sétimo lugar, com 60 pontos, a equipe está a um do Vila Nova, equipe que fecha o G-4. Porém, assim como o adversário, só a vitória interessa e ainda terá que torcer contra Juventude, Atlético-GO, Vila Nova e Novorizontino.

"Óbvio que existem ainda algumas combinações que precisam acontecer, mas futebol é um esporte imprevisível. Tudo pode acontecer, desde que façamos a nossa parte. Vamos enfrentar um time que tem bons jogadores, que já passaram por grandes clubes do futebol brasileiro, que atravessa um bom momento. Nós temos que ter imposição, jogar uma final e ter atitude para vencer o jogo e deixar na mão de Deus os resultados dos outros jogos. Mas nós vamos fazer a nossa parte, pode ter certeza que estamos encarando como jogo do ano, último da temporada, só nos interessa a vitória", Mozart.

Prováveis escalações

Tombense: Felipe Garcia; Kevin, Zé Vitor, Mateus Buiate, João Pedro, Egídio; Bruno Matias, Matheus Frizzo, Keké; Fernandão e Guilherme Santos. Técnico: Moacir Júnior.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson, Luiz Otávio, Guilherme Biro; Neto Moura, Danielzinho, Fernandinho, Gabriel; Chico Kim e Zé Roberto. Técnico: Mozart.

Desfalques

Tombense

Guilherme Santos, Augusto e Wesley Marth, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques.

Mirassol

Neto Moura e Zé Roberto vão cumprir suspensão.

Quando é?