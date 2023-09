Tombense x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (23), pela 29ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Muriaé, Tombense e Botafogo duelam na noite deste sábado (23), às 18h (de Brasília), no estádio Soares de Azevedo, pela 29ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na 18ª posição com 25 pontos, a Tombense conta com a força de sua casa para voltar a vencer no campeonato, já que vem de derrota na rodada anterior. A equipe mineira, entretanto, tem desfalques importantes para o confronto.

Do outro lado, o Botafogo-SP ganhou o jogo passado e se manteve em 12º lugar, com 38 pontos. O time do interior paulista busca um novo triunfo para tentar subir para a parte de cima da tabela.

Prováveis escalações

Tombense: Felipe Garcia, Pedro Costa, Roger Carvalho, Augusto, Guilherme Santos, Bruno Silva, Bruno Matias, Matheus Frizzo, Kleiton, Robert e Fernandão.

Botafogo-SP: Matheus Albino, Ericson, Márcio Silva, Diogo Silva, Vidal, Tarik, Guilherme Madruga, Jean Victor, Ivonei, Cariús e Osman.

Desfalques

Tombense

Egídio cumpre suspensão, enquanto Wesley, Kevin e Keké estão no departamento médico.

Botafogo

Luiz Henrique cumpre suspensão.

Quando é?