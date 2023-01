Quem são os maiores campeões da Supercopa da Espanha na história?

Barcelona e Real Madrid, finalistas de 2023, dominam o torneio, com vantagem do time catalão; veja

A Supercopa da Espanha terá mais um final neste domingo (15), às 16h (de Brasília), entre Real Madrid e Barcelona, justamente os maiores campeões do torneio. No quarto ano em vigor, o novo formato já coroou os Blancos campeões duas vezes, além do Athletic Bilbao.

Desde 2019-20, a Supercopa da Espanha adotou um novo estilo de disputa, que reúne, além dos campeões do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei, como já era tradicional, os vices-campeões das duas competições. Desta forma, são três jogos a serem disputados: duas semifinais e a final.

E você sabe quem são os maiores campeões da Supercopa da Espanha? A GOAL te mostra.

Quais times já venceram a Supercopa da Espanha?

2021-22: Real Madrid

2020-21: Athletic Bilbao

2019-20: Real Madrid

2018: Barcelona

2017: Real Madrid

2016: Barcelona

2015: Athletic Bilbao

2014: Atlético de Madrid

2013: Barcelona

2012: Real Madrid

2011: Barcelona

2010: Barcelona

2009 : Barcelona

2008: Real Madrid

2007: Sevilla

2006: Barcelona

2005: Barcelona

2004: Zaragoza

2003: Real Madrid

2002: Deportivo La Coruña

2001: Real Madrid

2000: Deportivo La Coruña

1999: Valencia

1998: Mallorca

1997: Real Madrid

1996: Barcelona

1995: Deportivo La Coruña

1994: Barcelona

1993: Real Madrid

1992: Barcelona

1991: Barcelona

1990: Real Madrid

1989: Real Madrid*

1988: Real Madrid

1987: (não foi disputada)

1986: (não foi disputada)

1985: Atlético de Madrid

1984: Athletic Bilbao*

1983: Barcelona

1982: Real Sociedad

Quais são os maiores campeões da Supercopa da Espanha?

Getty

Sem muita surpresa, Barcelona e Real Madrid são os maiores vencedores da Supercopa (e também os dois times com mais participações. O clube catalão, porém, tem uma leve vantagem sobre o maior rival, tendo um troféu de Supercopa a mais em seu museu.

Os gigantes, aliás, tem boa folga na lista, com os dois times empatados em terceiro com apenas três títulos cada. O Atlético de Madrid, visto como terceira força da Espanha, fica mais abaixo, com apenas duas conquistas.