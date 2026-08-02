O astro brasileiro Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, se prepara para retornar à capital espanhola nas próximas horas, após desfrutar de umas férias de verão excepcionais que começaram em Miami, nos Estados Unidos, e encerraram com uma festa de despedida deslumbrante em sua cidade natal, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no último sábado, cercado de amigos e familiares.

Imagens amplamente divulgadas nas redes sociais mostraram o jogador de 26 anos ao lado de sua companheira Virgínia, vestindo a camisa do time de basquete Miami Heat, especificamente o uniforme da lenda Dwyane Wade, em uma comemoração descrita como "espetacular sob todos os aspectos".

As imagens também chamaram a atenção para uma mudança notável nas feições do rosto do astro brasileiro, ficando evidente que ele passou por uma cirurgia estética que deixou seu queixo mais alinhado.

Essas férias vêm após uma atuação de destaque do jogador pela seleção do samba na última Copa do Mundo, na qual marcou 4 gols em 5 partidas, o que reforçou sua posição como um dos maiores astros do mundo e aumentou seu valor de mercado.

Mas o retorno a Madri não será apenas para descansar, e sim para travar negociações decisivas que podem definir seu futuro no clube merengue. O técnico português José Mourinho o aguarda no centro de treinamentos de Valdebebas, enquanto o diretor esportivo José Ángel Sánchez e o presidente do clube, Florentino Pérez, esperam por ele para discutir a renovação de seu contrato, que o Real busca resolver o quanto antes.

Esse assunto ganha importância máxima diante da aproximação do fim do contrato de Vinícius no próximo verão, o que coloca a diretoria do clube merengue diante de duas opções, sem uma terceira: ou chegar a um acordo rápido de renovação, ou vendê-lo neste verão para evitar perdê-lo de graça daqui a um ano, cenário que não é descartado pelos observadores caso as negociações fracassem.

A trajetória do astro brasileiro, que chegou ao Real em 2018 vindo do Flamengo, entra em uma fase nova e decisiva após um verão excepcional marcado pelo brilho no Mundial e pelas comemorações lendárias, cabendo aos próximos dias revelar o próximo capítulo de sua história com o gigante espanhol.