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Joaquim Lira Viana

Todas as seleções classificadas às semifinais da Copa do Mundo 2026

Copa do Mundo
França

Confira todos os classificados às semifinais da Copa do Mundo 2026 e que seguem na disputa pelo título mundial

As quartas de final da Copa do Mundo de 2026 chegaram ao fim, com as quatro seleções classificadas para as semifinais definidas.

Os times que seguem na disputa pelo título mundial agora se preparam para confrontos decisivos em busca de uma vaga na grande final, que será disputada no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

França

Nas quartas de final, a França levou a melhor sobre o Marrocos por 2 a 0, no Gillette Stadium, em Boston. No primeiro tempo, Kylian Mbappé desperdiçou um pênalti, com o goleiro Yassine Bounou defendendo a cobrança, mas na segunda etapa o próprio Mbappé marcou um belo gol de fora da área e, pouco depois, Ousmane Dembélé ampliou o placar. Com a vitória, os franceses alcançaram a terceira semifinal de Copa do Mundo consecutiva.

Chaveamento das semifinais

França x Espanha ou Bélgica - 14 de julho, às 16h, em Dallas

Inglaterra ou Noruega x Argentina ou Suíça - 15 de julho, às 16h, em Atlanta

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