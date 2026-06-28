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South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Todas as seleções classificadas às oitavas de final da Copa do Mundo 2026

Copa do Mundo
Canadá

Confira as seleções já classificadas às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e que seguem na disputa pelo título mundial

A fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 já começou a definir os primeiros confrontos do mata-mata.

As seleções vão avançando a partir dos duelos eliminatórios e os classificados seguem na disputa por uma vaga nas oitavas de final do torneio.

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Canadá

A seleção do Canadá se tornou a primeira equipe classificada às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ao vencer a África do Sul por 1 a 0, em Los Angeles, pela segunda fase do torneio. O gol da vitória saiu já nos acréscimos do segundo tempo, marcado por Stephen Eustáquio, que garantiu a vaga canadense no mata-mata.

A classificação foi construída em uma partida equilibrada e de forte pressão ofensiva do Canadá ao longo do jogo, especialmente na reta final. Depois de criar boas chances e enfrentar uma defesa sólida da África do Sul, a equipe norte-americana só conseguiu confirmar o resultado nos instantes finais, coroando a insistência com o gol decisivo de Eustáquio.

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