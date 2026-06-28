Todas as seleções classificadas às oitavas de final da Copa do Mundo 2026

A fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 já começou a definir os primeiros confrontos do mata-mata.
As seleções vão avançando a partir dos duelos eliminatórios e os classificados seguem na disputa por uma vaga nas oitavas de final do torneio.
Canadá
A seleção do Canadá se tornou a primeira equipe classificada às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ao vencer a África do Sul por 1 a 0, em Los Angeles, pela segunda fase do torneio. O gol da vitória saiu já nos acréscimos do segundo tempo, marcado por Stephen Eustáquio, que garantiu a vaga canadense no mata-mata.
A classificação foi construída em uma partida equilibrada e de forte pressão ofensiva do Canadá ao longo do jogo, especialmente na reta final. Depois de criar boas chances e enfrentar uma defesa sólida da África do Sul, a equipe norte-americana só conseguiu confirmar o resultado nos instantes finais, coroando a insistência com o gol decisivo de Eustáquio.