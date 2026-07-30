A chegada de Tolu Arokodare significa o fim de Kasper Dolberg no Ajax. Pelo menos, essa é a convicção de Jan van Halst e Sam van Royen, como fica claro na análise deles no Ziggo Sport antes de Ajax x FK Vojvodina.

Tolu foi apresentado oficialmente na quarta-feira. O Ajax alugou o nigeriano de 25 anos por uma temporada junto ao Wolverhampton Wanderers e, além disso, acertou uma opção de compra de 20 milhões de euros. Com a presença de Marcos Leonardo, a expectativa é de que Dolberg tenha de deixar o campo.

“Esta é a pá de cal para Dolberg, cem por cento”, começa Van Halst. “Acabou. Mas quem ainda vai comprá-lo agora?”, questiona Van Royen. “De qualquer forma, eles não vão mais ter lucro com ele, porque ele foi comprado por 9 milhões (10 milhões, na verdade).”

“Também não acho”, concorda Van Halst com o colega. “Mas, enfim, para ele também não há perspectiva. No ano passado, naturalmente, ele também não transmitiu de verdade que queria fazer de tudo para transformar seu retorno ao Ajax em um sucesso estrondoso.”

“É claro que ele é um jogador maravilhoso, tecnicamente, mas em certa idade esperam um pouco mais de você dentro de uma equipe. Isso não faz muito parte do caráter dele.”

Dolberg foi contratado no verão passado por 10 milhões de euros, vindo do Anderlecht, mas ainda não conseguiu causar grande impressão. Em 22 partidas na temporada passada, ele somou 3 gols e 3 assistências.

Atualmente, o Ajax tem quatro centroavantes no elenco: Tolu, Leonardo, Dolberg e Don-Angelo Konadu. Na quinta-feira, porém, Dolberg ainda começa contra o FK Vojvodina ‘normalmente’ entre os titulares.