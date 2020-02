Tite visita Neymar no PSG em tour antes de convocação para as eliminatórias

Antes de fazer sua primeira convocação de 2020, o treinador visitou o clube francês e conversou com o craque

E Tite decidiu fazer um "mochilão pela Europa". Prestes a realizar sua primeira convocação para a seleção brasileira em 2020, o treinador vai viajando pelo Velho Continente, junto de sua equipe, e apresentou para "bater um papo" com Neymar.

O treinador da seleção apareceu durante o último treino do , aproveitou pra observar Marquinhos, que retornou de lesão e deve estar disponível para Thomas Tuchel, neste sábado, diante do , e conversou com Neymar, enquanto o atacante vive uma das grandes fases de sua carreira.

Tal viagem faz parte do plano de Tite e da comissão técnica da seleção de observar 32 jogos antes da convocação para as eliminatórias, viajando para países como , e . Ao total, de acordo com Juninho Paulista, quase 50 atletas serão avaliados.

E não foi só na Europa que Tite foi avaliar possíveis convocados da seleção: o treinador marcou presença em Bucaramanga, para assistir o duelo entre x , no pré-Olímpico, neste último dia 3 de fevereiro.

A convocação será realizada na primeira semana de março, e será utilizada em dois jogos das eliminatórias: a estreia da seleção brasileira, diante do , no dia 26 de março, e no segundo jogo, diante do , no dia 31 do mesmo mês.