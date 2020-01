Eliminatórias da Copa-22: Brasil tem Argentina em SP e Uruguai no RJ; veja todas as sedes

Equipe de Tite começa a rota diante da Bolívia, na Arena Pernambuco, em Recife

A seleção brasileira já conhece a rota que fará nos próximos dois anos em busca de uma vaga na do Qatar. A CBF divulgou nesta sexta-feira(32), as cidades que receberão os jogos da Canarinho no . Serão 9 partidas em casa e 9 fora.

A estreia do Brasil nas Eliminatórias será na Arena Pernambuco, em Recife, no dia 27/03, diante da . Em seguida, a equipe viaja para Lima, onde encara o . Foram definidos oito sedes diferentes para receber os jogos da seleção brasileira: Recife, Brasília, , Salvador, Alegre, Rio de Janeiro, Manaus e Belo Horizonte.



(Foto: Nelson Almeida / Getty Images)

Segundo a CBF, na decisão prevaleceu os critérios técnicos, além da busca por um roteiro democrático que atingesse as cinco regiões do país.

"Essa organização com bastante antecedência é fruto de um trabalho que iniciamos em novembro do ano passado. Conhecemos bem as estruturas nos diferentes estados e fizemos um estudo muito aprofundado. Acima de muitas questões colocadas na discussão pautamos nossa decisão pela garantia de bons gramados e a certeza de que levaríamos a equipe para todas as regiões do Brasil", explica Juninho Paulista, coordenador técnico da seleção brasileira.

A escolha das sedes também levou em conta a lógica de deslocamentos. Vale ressaltar que são sempre rodadas duplas, com um jogo no Brasil e outro fora.

Abaixo, confira todos os jogos e sedes do Brasil em casa:

Brasil x Bolívia

Local: Arena Pernambuco

Data: 27/03/2020

Brasil x

Local: Estádio Mané Garrincha

Data: 03/09/2020

Brasil x

Local: Arena

Data: 13/10/2020

Brasil x

Local: Arena Fonte Nova

Data: 12 ou 13/11/2020

Brasil x Peru

Local: Estádio Beira-Rio

Data: 30/03/2021

Brasil x

Local: Estádio Maracanã

Data: 08/06/2021

Brasil x

Local: Estádio Morumbi

Data: 02/09/2021

Brasil x

Local: Arena da Amazônia

Data: 12/10/2021

Brasil x

Local: Estádio Mineirão