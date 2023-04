Tiquinho Soares, um pivô de esperança no Botafogo

O atacante tem sido decisivo não apenas pelos gols marcados na equipe treinada por Luís Castro

Tiquinho Soares é um dos grandes centroavantes deste Campeonato Brasileiro de 2023. Ao menos dentro da expectativa do que pode fazer ao longo da campanha. O camisa 9 do Botafogo já abriu sua contagem particular nesta edição, mas chama atenção também por outras valências. Na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, em Salvador, pela segunda rodada do Nacional, o paraibano contribuiu com as duas assistências em lances que mostraram sua grande qualidade na hora de fazer o pivô.

Um bom pivô é aquele atacante com grande domínio de bola, forte para controlar a esfera antes de, mesmo pressionado pelos adversários, entregá-la para um companheiro. O trabalho do pivô é daqueles impossíveis de serem detectados pelas estatísticas mais modernas, é preciso ver o jogo e prestar atenção nas ações que acontecem no gramado, mas contra o Bahia os dois grandes exemplos vindos de Tiquinho entraram para a estatística: a tabela que virou assistência para Júnior Santos e um outro toque rápido, ao qual Tchê Tchê usou para anotar o belo gol da vitória botafoguense.

Quando se olha rapidamente para o campo, Tiquinho muitas vezes aparece mais recuado do que poderia se imaginar de um camisa 9. Faz parte de seu jogo. E tem sido parte deste seu início de história no Botafogo ser decisivo. Considerando todas as competições, foram 16 gols e seis assistências. Um total de 22 participações diretas em 31 partidas. Apenas neste Brasileirão de 2023, em dois jogos o camisa 9 alvinegro tem um gol (o primeiro do time no campeonato) e as participações já citadas contra o Bahia.

Com Tiquinho, o Botafogo é mais perigoso no ataque e vence mais jogos. Segundo estatísticas da Opta Sports, a equipe de Luís Castro venceu 64,5% das partidas em que contou com o seu centroavante. Sem ele, a média cai drasticamente para 40% considerando o período de setembro de 2022, quando o paraibano chegou ao Alvinegro, até estes meados de 2023. O Botafogo não tem, em seu elenco, uma boa opção no banco de reservas para quando Tiquinho não puder jogar... mas quando ele joga, o torcedor já fica muito mais confiante.