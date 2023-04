A importância do centroavante no Brasileirão 2023

É verdade que defesas ganham campeonatos, mas início dos camisas 9 anima nas primeiras rodadas do campeonato

O centroavante, o mais importante. É o que diz a letra de “uma partida de futebol”, um dos grandes hits da banda Skank. Ter um artilheiro faz a diferença, é claro, embora o jogo no mais alto nível mostre que o sucesso de um time não depende apenas de um grande camisa 9. Mas se não é, necessariamente, o mais importante, o atacante de referência é daquelas figuras míticas que, embora em anos mais recentes estivesse sem grande prestígio em todo o mundo, voltou a aparecer com destaque. E no Brasileirão 2023 a promessa é de muito protagonismo para a figura do “Homem-Gol”.

Ao menos tem sido assim nestas primeiras rodadas. O caminho de 38 episódios mal começou e ainda há muita bola para rolar, mas não deixa de chamar a atenção a importância tida pelos centroavantes dos principais times nesta largada.

Jonathan Calleri já tem dois gols pelo São Paulo. Artilheiro em 2022, Germán Cano segue em excelente forma, já balançou as redes pelo Fluminense no Brasileirão e também viu Lelê, seu reserva no time, fazendo o seu. O Flamengo tem Pedro e Gabigol, e se há dúvidas em relação a quem vai ocupar especificamente a centroavância rubro-negra, a certeza é de que o time tem dois dos melhores goleadores do continente à sua disposição.

Alemão foi importante no Inter em 2022 e, se ainda não convence em absoluto os torcedores, os colorados ainda contam com Luiz Adriano vestindo a 9. Hulk não usa o número clássico do centroavante e também não fica preso no ataque, mas é a esperança de gols pelo Atlético-MG. Gilberto não começou bem no Cruzeiro, desperdiçando grandes chances diante do Grêmio, mas tem experiência e já provou em anos anteriores que é alguém para se ficar de olho. Matheus Peixoto, pelo Goiás, e Silvio Romero também já deram suas credenciais. Marcos Leonardo é mais uma joia do Santos.

O Vasco contou com uma boa participação de Pedro Raul diante de um Palmeiras que viu Rafael Navarro, ainda contestado aqui e ali, mostrar que também pode ser confiável. Tiquinho Soares transforma o time do Botafogo quando joga e também já deixou sua marca neste Brasileirão. Luis Suárez, uma das maiores estrelas do campeonato, ainda não estufou os barbantes pelo Grêmio... mas a expectativa é de ver o uruguaio tendo grande destaque.

Dizem que ataques ganham jogos, mas defesas conquistam campeonatos e, sejamos justos, há muito de verdade nisso. É algo que sintetiza o quanto as responsabilidades são divididas em campo. Mas não há dúvidas de que os centroavantes são das figuras mais carismáticas. Neste Brasileirão de grandes times, dá para afirmar categoricamente que também temos grandes atacantes. Se eles serão, ou não, o mais importante, as próximas rodadas entregarão a resposta.