Timon Wellenreuther recebe um sinal doloroso do Feyenoord e quer sair

Timon Wellenreuther parece ter disputado sua última partida pelo Feyenoord. Segundo o FR12.nl, o goleiro de trinta anos está se preparando para deixar o clube, agora que foi informado pela diretoria de que seu contrato não será renovado.

Wellenreuther tem, atualmente, um contrato válido até meados de 2027 no De Kuip. A diretoria do Feyenoord decidiu, portanto, que esse contrato não será renovado.

Isso significa que o Feyenoord precisa, na verdade, vender o goleiro neste verão se quiser ainda lucrar com o alemão. O clube de Roterdã está, portanto, aberto a uma saída.

O próprio Wellenreuther também está aberto a isso, segundo fontes próximas ao Feyenoord informaram ao FR12.nl. De acordo com o site, o goleiro vê a decisão do Feyenoord como um sinal claro. Ele esperava receber mais reconhecimento e agora vai se concentrar em uma transferência.

Wellenreuther foi o goleiro titular do Feyenoord na última temporada. Na segunda metade da temporada, ele também atuou como capitão. Sob o comando do novo técnico, Giovanni van Bronckhorst, no entanto, ele parece não ter mais a certeza absoluta de manter a posição de goleiro titular.

Há uma semana, soube-se que o Feyenoord está de olho em Tjark Ernst, de 23 anos, como novo goleiro titular. O alemão tem uma cláusula de rescisão de cinco milhões de euros em seu contrato com o Hertha BSC.

O Feyenoord contratou Wellenreuther do RSC Anderlecht em 2022. Primeiro por empréstimo, e um ano depois, de forma definitiva. Ele chegou a disputar 125 partidas oficiais pelo time de Roterdã.