Time da virada? Quantas vezes o Vasco venceu de virada na temporada 2021?

Gigante da Colina conseguiu uma virada heroica diante do Brasil de Pelotas, pela terceira rodada do Brasileirão Série B

“O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor”. O tradicional grito de incentivo sempre é ouvido entre os torcedores para embalar as vitórias da equipe. E nada melhor do que cantar a música após uma virada heroica como a deste sábado (12), diante do Brasil de Pelotas , pelo Brasileirão Série B. Mas quantas vezes o Vasco da Gama virou o placar para sair de campo com a vitória na temporada 2021?

Contando o resultado de hoje, o Gigante da Colina conseguiu duas vitórias de virada nesta temporada , que começou mais tarde do que o de costume por conta da pandemia do novo coronavírus.

A primeira virada aconteceu pelo Carioca 2021, diante do Bangu . Na partida, o Vasco saiu atrás do placar, aos 32 minutos da primeira etapa, mas Tiago Reis marcou três gols seguidos para fazer jus ao cântico. O Bangu ainda descontou, mas, logo em seguida, Gabriel Pec deu números finais ao duelo: 4 a 2. A segunda virada veio neste sábado -- e com muita emoção.

Foto: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama/Divulgação

Pela terceira rodada do Brasileirão Série B , o clube carioca visitou o Brasil de Pelotas e logo viu suas redes serem balançadas com um gol contra de Ernando, aos 11 minutos da primeira etapa.

O resultado permaneceu até os 80 minutos, até que Daniel Amorim conseguiu o empate. Pelas circunstâncias do jogo, o empate já seria um bom resultado para a equipe de Marcelo Cabo, mas, dois minutos mais tarde, Morato marcou o gol para selar mais uma grande virada na história do Gigante da Colina.

Com uma vitória dessas, certamente os torcedores terão ainda mais orgulho de cantar que “o Vasco é o time da virada”, música criada pela torcida e inspirada em um samba da Beija-Flor, tradicional escola de samba do Rio de Janeiro.

O resultado foi importante para o clube, que conseguiu sua primeira vitória na competição, que tende a ser uma das mais equilibradas da história, com a presença muitos clubes de expressão no futebol nacional, como Botafogo, Cruzeiro, Coritiba e Goiás.

Mas por mais que a situação esteja difícil, em qualquer partida ou campeonato, a torcida do Vasco sempre terá esperança em uma virada.