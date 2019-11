Tiago Nunes rejeita renovação no Athletico e deixa caminho livre para o Corinthians

Pronto para deixar o Furacão, jovem treinador é o grande favorito para o assumir o Timão na vaga deixada por Fábio Carille

Tiago Nunes não vai permanecer no Paranaense em 2020. A Goal apurou que o treinador rejeitou a oferta de renovação, feita na última segunda-feira à noite, e deixou então o caminho livre para o .

Vinculado ao Furacão apenas até dezembro, Nunes é o grande favorito para assumir o Timão, que demitiu Fábio Carille no fim de semana. Já existem há dias conversas bem adiantadas com a diretoria do clube alvinegro, que, agora, pretende avançar com tudo na negociação.

A decisão do jovem treinador de deixar o comando do time paranaense não foi tomada apenas por causa a questão financeira - sabe que o Corinthians aceita pagar mais. Estava um pouco insatisfeito, por exemplo, com o posto de "head coach".

Aos 39 anos, Tiago Nunes vai deixar o Athletico com dois títulos de expressão em apenas duas temporadas: a Sul-Americana de 2018 e a Copa do de 2019.