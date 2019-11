Renovação em jogo: Athletico e Tiago Nunes têm reunião decisiva nesta segunda-feira

Plano A para assumir o Corinthians, jovem treinador pode ter o futuro decidido no Furacão nas próximos horas

O Paranaense pretende definir nesta segunda-feira à noite o futuro de Tiago Nunes. A Goal apurou que o presidente Mario Celso Petraglia, do Conselho Deliberativo, solicitou uma reunião para definir a renovação do treinador, que também vai participar da conversa.

Petraglia, que estava internado há quase dois meses devido a um problema no intestino e recebeu alta hospitalar no último domingo, quer resolver o quanto antes a situação de Nunes, cujo contrato acaba em dezembro e publicamente pediu urgência para tratar do assunto. Internamente, há quem diga que o encontro de logo mais pode ser decisivo.

O Furacão e o treinador de 39 anos têm interesse num acordo, mas a questão financeira é o grande obstáculo no momento. Também pesa contra o forte interesse do Corinthians, que já procurou o representante de Tiago Nunes.

"Se ficar, vai receber o maior salário da história do Athletico. Se sair [para o ], vai ganhar o maior salário da carreira. Depende dele", confidenciou uma pessoa ligada à diretoria rubro-negra, à Goal.

Uruguaio na mira

Já a pensar numa possível saída de Tiago Nunes, o Athletico Paranaense trabalha com alguns nomes para comandar o time em 2020. Um dos favoritos é o uruguaio Paulo Pezzolano, do Liverpool, do Uruguai.