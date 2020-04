Tiago Nunes, Corinthians e uma crise 'para chamar de sua' durante a paralisação

Mesmo com tudo parado, o Timão vive uma crise interna com seu treinador "dos sonhos"

Tiago Nunes vive um inferno astral no comando do . Contratado em novembro de 2019 com status de principal reforço para 2020, o treinador coleciona polêmicas em seus três primeiros meses e balança no cargo em meio a quarentena.

Mesmo com a paralisação do futebol brasileiro, o técnico do ainda se vê ameaçado: nesta última quarta-feira (22), foi a vez do presidente Andrés Sanchez criticar o treinador publicamente e colocar em dúvida sua permanência.

Em entrevista concedida a Jorge Nicola, em seu canal no YouTube, o presidente do Corinthians foi perguntado sobre algumas declarações polêmicas de Tiago Nunes sobre o CIFUT, centro de inteligência do clube, que segundo o técnico, estava sucateado, e resolveu ironizar os comentários.

"Não tem nada sucateado. Tudo lá é moderno. Quando Tiago veio, teve carta branca, mexeu em tudo. Ele foi infeliz no comentário, nas palavras dele. Como trabalhou antes no , achou que aqui estava tudo ruim." afirmou Andrés. Minutos depois, não foi categórico em bancar a permanência do treinador. "Tudo pode acontecer, eu não banco. Ele pode até morrer."

Não é do costume do presidente deixar de bancar treinadores. Consagrado por manter Tite após a famosa eliminação do Corinthians diante do , na pré-Libertadores de 2011, o mandatário se notabilizou nos últimos anos por defender seus técnicos publicamente. Tiago Nunes, queimado, passou longe de ser protegido.

Assessoria de imprensa do Tiago Nunes avisa que o treinador do @Corinthians não vai se pronunciar a respeito das declarações do presidente do clube, Andrés Sanchez. Também as entrevistas estão suspensas até o retorno das atividades. — Fernando Galvão (@fernandogalvaof) April 23, 2020

Além disso, segundo o Blog do PVC, o Corinthians entrou em contato para sondar Mano Menezes, e ouviu uma negativa do treinador, que afirmou que, para o clube, o melhor a fazer seria manter Tiago Nunes até o fim do ano. Andrés negou a informação, mas que o técnico periga, ninguém duvida.

Pra piorar, o Corinthians tem uma parada dura quando o futebol voltar: como todos já sabem, a próxima partida do Timão pelo seria contra o . Assim, neste clima de balança mas não cai, o treinador do clube pode chegar - se chegar... - para comandar o time no Dérbi quase demitido.

Juntando isso ao cenário político conturbado do Corinthians e uma imagem fica clara: o caos paira sobre as paredes do Parque São Jorge.