Thomas Tuchel sobre retorno de Kenedy ao Chelsea: "pode ser uma solução"

Nesta semana, o Chelsea solicitou o retorno imediato do atacante Kenedy, que estava emprestado ao Flamengo até junho deste ano. O jogador teve que retornar a Londres de imediato e já desembarcou na capital da Inglaterra.

Nesta sexta-feira (14), o técnico Thomas Tuchel falou sobre o retorno do brasileiro, que ao menos por enquanto, fará parte do elenco.

"Não podemos dizer que o Kenedy é a solução, mas ele pode ser a solução, mas a situação não mudou. Temos lesões de longa data no lateral, sofremos muito. Sofremos no meio-campo de Covid e lesões. Agora nossos meio-campistas estão mais ou menos voltando, sofremos muito com nossos zagueiros. Nada mudou, mas precisa fazer sentido, ser possível, fazer sentido em alto nível e também em qualidade, personalidade. Ele está de volta e estou muito feliz. É uma grande oportunidade para ele deixar a sua marca neste clube. Vamos tentar desde já apoiá-lo da melhor maneira que pudermos".

Tuchel tem encarado vários problemas nesta temporada. Com poucos reforços, o técnico também vê seu plantel sofrendo com lesões. Segundo soube a GOAL, o retorno de Kenedy foi solicita pela dificuldade em trazer Emerson Palmieri de volta.

O time inglês emprestou Emerson ao Lyon e tenta seu retorno. Os franceses, no entanto, estão bem respaldados contratualmente e não querem devolver o jogador. O Chelsea chegou a oferecer 3 M de euros para desfazer o negócio, mas até o momento sem sucesso.