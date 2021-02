Thomas Müller testa positivo para Covid-19 e está fora da final do Mundial de Clubes

Atacante alemão é mais um desfalque de última hora para Hansi Flick; Bayern enfrenta o Tigres nesta quinta-feira (11), às 15h

Titular do Bayern de Munique e um dos principais jogadores do time, Thomas Müller está fora da final do Mundial de Clubes. O atacante testou positivo para a Covid-19 e não poderá enfrentar o Tigres-MEX na decisão do torneio nesta quinta-feira (11), às 15h (de Brasília).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A notícia foi informada por veículos de comunicação na manhã desta quinta-feira, faltando apenas algumas horas para a final. O clube bávaro ainda não confirmou a informação.

Müller em ação contra o Al Ahly. Foto: Getty

Müller se junta a Leon Goretzka e Javi Martínez como desfalques por coronavírus. Estes dois últimos sequer viajaram para o Qatar. Além deles, Jerome Boateng, liberado do grupo após o falecimento de sua ex-namorada, será ausência contra o Tigres.

Na atual temporada, o camisa 25 segue como um jogador quase indispensável para Hansi Flick. Até o momento, o atacante disputou 31 jogos, marcando 13 gols e dando 14 assistências para seus companheiros.

Curiosamente, Müller, Martínez e Boateng são três dos cinco remanescentes do título mundial que o Bayern conquistou em 2013. David Alaba e Manuel Neuer são os outros dois e ambos devem começar a partida como titulares nesta quinta-feira.

Todos os lances da decisão do Mundial de Clubes entre Bayern x Tigres você pode acompanhar ao vivo aqui na Goal no nosso Tempo Real. Antes, às 12h (de Brasília), o Palmeiras decide o terceiro lugar da competição contra o Al Ahly-EGI e você também pode seguir lance a lance deste jogo.