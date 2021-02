Jerome Boateng abandona Mundial de Clubes após morte de ex-namorada

Modelo polonesa foi encontrada morta uma semana após divulgar fim do relacionamento com o jogador

Jerome Boateng foi surpreendido com a notícia do falecimento de sua ex-namorada Kasia Lenhardt e foi autorizado pelo Bayern de Munique a viajar para a Alemanha antes do término do Mundial de Clubes. O clube bávaro disputa a final do torneio contra o Tigres, nesta quinta-feira (11) sem o zagueiro alemão.

Titular da equipe na semifinal contra o Al Ahly, Boateng e modelo polonesa Kasia, de 25 anos, terminaram o relacionamento de 15 meses há uma semana. Ela foi encontrada morta em seu apartamento em Berlim, na Alemanha. De acordo com o jornal alemão Bild, não há indícios de crime ou do envolvimento de terceiros.

No dia 2 de fevereiro, Kasia se envolveu em um acidente com o carro do zagueiro. Em seguida, Boateng confirmou o fim do namoro e disse que era "hora de assumir a responsabilidade e agir no interesse da família". O jogador também pediu desculpas "a todos que magoei, especialmente minha ex-namorada Rebecca e nossos filhos". Boateng e Rebecca têm três filhos.

Kaisa, por sua vez, disse que "mentiras e infidelidades constantes" do jogador foram o motivo do término da relação. Alguns tablóides ingleses afirmaram que a modelo chegou a rotular Boateng de "demônio".

O Bayern se limitou a afirmar que Boateng viaja de volta para a Alemanha por motivos pessoais. Sem o camisa 17, Hansi Flick deve optar por Niklas Süle para formar a dupla de zaga com David Alaba na final do Mundial.