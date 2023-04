Thibaut Courtois vai desfalcar o Real Madrid contra o Girona em LaLiga?

O goleiro belga será desfalque contra o Girona por conta de uma infecção intestinal

Considerado peça fundamental do sistema defensivo de Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, graças às suas defesas, o goleiro Thibaut Courtois será desfalque da equipe merengue na próxima rodada de La Liga.

Nesta terça-feira (25), o Real visita o Girona, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, às 14h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de Montilivi, para se manter vivo na busca pelo título. Porém, para o duelo, a equipe não poderá contar com o defensor belga por conta de uma gastroenterite, infecção intestinal, que pode causar diarreia, cólicas, náuseas, vômitos e febre.

Em um comunicado, o clube disse: "Thibaut Courtois não vai disputar o encontro de hoje da 31ª jornada da LaLiga, entre o Girona e o Real Madrid. O goleiro está fora no último minuto devido a uma gastroenterite e não viajará com a equipe. Mário de Luis foi relacionado em seu lugar."

Apesar de algumas horas antes terem anunciado que ele faria parte da equipe, o goleiro precisou ser cortado da lista de relacionados de Carlo Ancelotti.

A equipe médica não divulgou maiores informações sobre o estado de saúde do belga. Para seu lugar, Ancelotti convocou Mario de Luiz, goleiro espanhol, de 20 anos, do Real Madrid Castilla. Mesmo assim, é provável que o goleiro ucraniano, Andriy Lunin, comece a partida.

O Real Madrid ocupa a segunda posição de La Liga, com 65 pontos. A equipe está há 11 pontos do líder Barcelona, ambos com 30 partidas disputadas.