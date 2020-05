Tevez pode voltar ao Corinthians em 2020? Por que os sinais apontam o contrário

Desde que o argentino deixou o Alvinegro especula-se o seu retorno; salário do atacante de 36 anos é o principal impedimento

Quando Carlos Tevez vai voltar ao ? A pergunta foi feita e refeita nos últimos 14 anos, desde que o argentino deixou o clube do Parque São Jorge como ídolo da torcida. Hoje, quinta-feira (14), o assunto voltou à tona com a divulgação de um interesse do clube pela TYCSports, emissora de TV do país vizinho. A resposta segue sendo negativa, porém.



Apesar do que foi veiculado, o Corinthians não tem interesse na aquisição do atleta, principalmente porque não se vê fazendo grandes investimentos no mercado nesta temporada. A ideia alvinegra é tentar reforços pontuais que cheguem aceitando uma redução salarial para se enquadrar na folha do clube, justamente o problema que vive Tevez na .

Na capital vizinha, Carlitos, 36 anos, pede números muito acima da média para estender seu contrato, válido até 30 de junho. Enquanto isso, a nova diretoria boquense, capitaneada pelo ex-craque Juan Román Riquelme na negociação, pretende reduzir os vencimentos dos jogadores como modo de conter gastos frente à crise imposta pelo novo coronavírus no futebol.

Ou seja, se não quer reduzir seu salário para permanecer no Boca, clube pelo qual torce e no qual sempre desejou encerrar a carreira, o argentino não teria por que fazer isso no Corinthians.



Tevez, aliás, acabou de ter seis meses muito bons sob o comando de Miguel Ángel Russo e foi a principal figura do título argentino conquistado pelo Boca, em disputa direta contra o arquirrival . Antes, no entanto, vinha sendo bastante criticado pela produção abaixo da esperada, já demonstrando irregularidade na reta final da carreira.



Outro ponto a favor da permanência dele no Boca é o fato de a Asssociação de Futebol Argentino (AFA) ter permitido que vínculos datados para terminar no meio do ano fossem estendidos por mais seis meses, dando lastro para clube e jogador negociarem até dezembro de 2020. A medida já vem sendo discutida em várias ligas pela Europa, como na Premier League.



Protagonista de 18 meses intensos no Corinthians, Tevez foi o artilheiro do clube e melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2005, vencido pelo , e disputou a de 2006 ainda como atleta alvinegro antes de vestir as cores do . No total, anotou 46 gols em 78 jogos pela equipe paulista.