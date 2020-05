Tevez no Corinthians divide opiniões por dinheiro e idade do argentino

Mais uma vez a volta do argentino tem sido especulada

Entra ano e sai ano, no começo do ano sempre tem as clássicas especulações no mundo do futebol, e no não é diferente. Desde de 2006, quando Carlitos Tevez deixou o com destino ao , é noticiada uma possível volta do argentino para defender o alvinegro mais uma vez.

Embora tenha demorado mais do que o normal, em 2020 não foi diferente. Com o contrato com o Boca Junior prestes a acabar, o TyC Sports, canal de televisão argentino, colocou o atacante na mira do Corinthians, no entanto, por enquanto não existe nada concreto.

Tevez é especulado no Corinthians todo ano é tipo tradição no clube 😂 pic.twitter.com/fsYrAd6e28 — Treta Futebolistica (@tretafutebol) May 14, 2020

Tevez, antes de ir para a Europa, teve passagem pelo Parque São Jorge, onde foi campeão brasileiro em 2005, junto com seu companheiro de seleção, Javier Mascherano. Mas, apesar de ser considerado ídolo por muitos, teve uma saída conturbada do time, com direito briga com a Fiel - o que não costuma ser uma boa ideia.

Os problemas de Tevez dentro do Corinthians começaram com a eliminação na Libertadores, nas oitavas de final, para o , quando a torcida se revoltou e tentou invadir o gramado, deixando o argentino assustado. Depois, quando voltou da disputa da de 2006, na , o atacante perdeu a braçadeira de capitão na equipe de Emerson Leão e, mais tarde, comemorou um gol pedindo silêncio à torcida.

Mesmo assim, parte dos corinthianos ainda tem um sentimento especial por Tevez, talvez pelo título brasileiro, talvez pelas excelentes atuações que teve contra o , maior rival alvinegro, talvez pelos 46 gols marcados com a camisa. Fato é, muitos guardam com carinho e se animam a cada uma das - muitas - vezes que sua volta é cogitada.

Tévez ainda sabe fazer gol no Palmeiras, só por isso eu aceito de volta. pic.twitter.com/yXVOp8g8qF — Time Do Povo 1910 (de 🏠🏳️‍🌈) (@povotime1910) May 14, 2020

Assim, como já era de se esperar, a nova especulação do argentino no Corinthians dividiu os torcedores alvinegros, mas desta vez, os pontos contra não ficam apenas na bronca pela saída, mas sim na idade avançada e no alto custo do atacante. Aos 36 anos, Tevez, segundo o Esporte Interativo, tem um salário de aproximadamente US$ 4 milhões.

Veja algumas das reações da fiel torcida:

Tevez no Corinthians dnv??? Meu coração não aguenta — Matheus Nara (@matheus_nara) May 14, 2020

Não vamos jogar dinheiro no lixo.

Este Tevez já está aponsentado.

Não Corinthians........... — Marcos Angarani (@AAngarani) May 14, 2020

VOLTA TEVEZ... eu prefiro o Tevez sem perna e braço do que o Everaldo e o Janderson em forma !!!!!! — Fábio Marinho (@fabiomarinhojr) May 14, 2020

Não não pelo amor de Deus. Chega de ex atletas. — Aqui É Corinthians (@corinthiansfb) May 14, 2020

tevez de volta no corinthians era tudo que eu mais queria, seloco eu ajudo a pagar o salário dele faz um esforço timão — SOM NOVO LINK NA BIO!😝⚡ (@_donfaith) May 14, 2020

Menos Tevez e mais juízo. — Raul Drewnick (@rauldrewnick) May 14, 2020

se o tevez vier pro corinthians eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo — Pirillo (@pirilloJr_) May 14, 2020

Tevez hoje é um ex jogador — Aqui É Corinthians (@corinthiansfb) May 14, 2020

Tem gente até sonhando com um ataque corinthiano reforçado por Tevez e Jô - outro que tem sido especulado para retornar ao Parque São Jorge.