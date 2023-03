Teste da Fifa mostra que gramado do Allianz Parque não motivou lesões do São Paulo

Lateral Welington sofreu lesão no tornozelo esquerdo, e meia Giuliano Galoppo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no local

Dois jogadores do São Paulo se lesionaram na eliminação do clube no Paulistão 2023, diante do Água Santa, no Allianz Parque. O lateral esquerdo Welington sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo, e o meio-campista Giuliano Galoppo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Os dois jogadores tiveram que deixar o gramado do Allianz Parque para início de tratamento ainda no local. Mas uma dúvida pairou no ar: o campo sintético do estádio foi o que motivou as lesões?

A GOAL escutou o diretor da Soccer Grass, Alessandro Oliveira, com o intuito de explicar a probabilidade do gramado influenciar nos problemas clínicos. A empresa que faz a gestão do campo do Allianz Parque acompanhou a avaliação da FIFA no local e cedeu imagens à reportagem.

"Foi feito um teste com um torquímetro para simular a torção da chuteira de um jogador profissional no nosso sistema [de gramado]. Esse aparelho simula exatamente como a chuteira do atleta reagirá no local. Existe um padrão da FIFA para isso, e o Allianz recebeu aprovação neste quesito", disse à GOAL.

A FIFA submeteu o Allianz Parque a um rigoroso processo de avaliação em fevereiro passado. O estádio é avaliado anualmente por um laboratório com a chancela da entidade para ter condições de sediar jogos internacionais – ele precisa de um certificado para que seja palco de partidas da Libertadores, Sul-Americana ou Recopa Sul-Americana, além de possíveis compromissos da seleção brasileira.

As avaliações feitas pela FIFA no estádio não são o único ponto que refutam a tese de que o gramado foi responsável pelas lesões. Há ainda o excesso de problemas clínicos no elenco comandado por Rogério Ceni. Antes do jogo, outros sete atletas já estavam entregues ao departamento médico e sem condições de atuar.

Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Moreira (cirurgia no joelho esquerdo), Rafinha (entorse no tornozelo esquerdo), André Anderson (pubalgia), Igor Vinícius (dores na região do púbis), Caio Matheus (transição após cirurgia no joelho direito) e Calleri (lesão no tornozelo direito) não estão à disposição da comissão técnica.