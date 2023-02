Allianz Parque recebe aval da Fifa e renova certificado de grama sintética

Estádio do Palmeiras foi submetido a uma avaliação do laboratório da Fifa em 19 de fevereiro passado, durante o carnaval

O gramado do Allianz Parque foi submetido a testes durante o carnaval e renovou o certificado da Fifa para a realização de jogos no estádio, como soube a GOAL.

A avaliação do laboratório ligado à entidade que rege o futebol ocorreu em 19 de fevereiro passado e precisa acontecer anualmente. O campo do Palmeiras possui grama sintética, o que exige aprovação para sediar partidas das competições organizadas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e Conmebol.

O objetivo da fiscalização é checar se o material usado no gramado do Allianz Parque mantém os padrões de um campo com grama natural. São checadas a rolagem da bola, a rotação, a tração, a absorção de impacto e outras questões.

O Palmeiras instalou o gramado sintético no Allianz Parque em fevereiro de 2020. Desde então, o clube é obrigado a testar anualmente a capacidade do gramado para receber partidas.

O laboratório chancelado pela Fifa aproveitou a estadia no Brasil para fazer a mesma avaliação no gramado do estádio Bruno José Daniel, em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. A grama do estádio repete os mesmos padrões adotados no Allianz Parque.