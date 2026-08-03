O treinador alemão Hansi Flick, comandante técnico do Barcelona, deixou de fora o jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim da partida-treino interna que a equipe catalã organizou no encerramento de seu período de treinamento no centro inglês St. George's Park, nesta segunda-feira, em uma decisão surpreendente que levantou dúvidas sobre o futuro do jovem artilheiro no clube.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" informou que Flick organizou uma partida-treino interna de 3 tempos, cada um com duração de 20 minutos, após o cancelamento do amistoso marcado contra o Preston North End, que não tinha número suficiente de jogadores para enfrentar a equipe catalã, e recorreu a um árbitro profissional para dirigir a partida, dando um caráter oficial ao confronto experimental.

Hamza Abdelkarim fora dos planos

Em uma decisão chamativa e surpreendente, o atacante egípcio Hamza Abdelkarim não participou da partida-treino, apesar de seu evidente destaque no amistoso anterior, no qual marcou dois gols de destaque.

Flick não revelou os motivos da exclusão de Hamza da partida-treino, o que levantou amplos questionamentos.

Também não participou da partida-treino o lateral espanhol Alejandro Balde, sem que a comissão técnica esclarecesse os motivos.

Flick divide o time e testa as alternativas ofensivas

Flick dividiu seus jogadores em dois times equilibrados. O primeiro foi formado pelo goleiro polonês Szczesny, Chadi Riad, Christensen, Gerard Martín, Guille Fernández, Casadó, Marc Bernal, Oriol Romeu, Adame, Ebrima Toncará e Àlex González.

Já o lado adversário contou com o goleiro Iker Rodríguez, Héctor Fort, Araújo, Cubarsí, Bosqué, Fariñas, Gil Fernández, Fermín, Roony, Toni Fernández e Raphinha.

Ficaram no banco de reservas Aaron Yakubishvili, Tommy Marqués, Óscar Gistau, Shane Kluivert, Ibrahim Diarra e Jesse Bisiou, que fez sua primeira aparição com a equipe principal do Barcelona nesta partida-treino.

Fermín abre o placar e Flick testa o centroavante

Desde o início da partida-treino, Fermín abriu o placar a favor de seu time em um dos primeiros ataques, mas Chadi Riad empatou rapidamente para a equipe adversária poucos instantes depois.

Entre os principais acontecimentos do confronto experimental esteve o teste de Flick para a posição de centroavante na ausência de Hamza Abdelkarim, no qual foram escolhidos Toni Fernández, que não havia participado do amistoso anterior contra o Birmingham, além de Ebrima Toncará para ocupar essa posição avançada, em uma tentativa do treinador alemão de encontrar alternativas ofensivas eficazes.

De Jong presente nas arquibancadas apesar da lesão

O astro holandês Frenkie de Jong, ausente por uma lesão no joelho direito e que aguarda mais exames médicos para determinar se seguirá com o tratamento conservador ou necessitará de uma intervenção cirúrgica, esteve presente nas arquibancadas acompanhando os companheiros.

Também assistiram à partida-treino o diretor esportivo Deco, o diretor-executivo Bojan Krkić e o diretor de futebol Alejandro Echevarría, para acompanhar de perto o desempenho dos jogadores antes do início da temporada oficial.

Retorno a Barcelona em meio a dúvidas sobre o futuro de Hamza

Após esse amistoso não oficial, o Barcelona descansou por algumas horas no St. George's Park antes de se dirigir ao aeroporto para retornar a Barcelona, onde está previsto que a equipe chegue no início da tarde desta segunda-feira.

E a pergunta mais importante permanece no ar: quais são os motivos da exclusão de Hamza Abdelkarim da partida-treino apesar de seu evidente destaque? E isso indica novos desdobramentos em seu futuro com a equipe catalã?