Ten Hag diz que Cristiano Ronaldo "já é passado" no Manchester United: "Vamos olhar pra frente"

O treinador holandês preferiu deixar o episódio com o atacante de lado e olhar para o futuro do Manchester United

Depois da saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United, o técnico da equipe, Erik ten Hag, alvo das principais críticas do jogador na entrevista ao TalkTV, preferiu deixar o episódio de lado e olhar para o futuro enquanto se prepara para o retorno da Premier League.

Sobre a saída de português, que tinha contrato até o próximo verão europeu, Ten Hag disse ao canal oficial do clube: "Ele se foi e é passado. Agora estamos olhando para frente e estamos olhando para o futuro."

O jogador de 37 anos, que está negociando com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, rescindiu com o United após seus comentários feitos no TalkTV de Piers Morgan. Ten Hag foi um dos principais alvos das críticas de CR7 na entrevista.

"Eu não tenho respeito por ele (Erik Ten Hag), porque ele não mostra respeito por mim", disse. "Se você não tem respeito por mim, eu nunca vou ter respeito por você", disse o atleta de 37 anos.

Com a saída de Cristiano, o técnico do United poderá se concentrar em impor sua visão de longo prazo no clube, já que prefere trabalhar com jovens jogadores. Enquanto Cristiano Ronaldo se prepara para o duelo das quartas de final da Copa do Mundo contra Marrocos, o United organizou amistosos contra Cádiz e o Real Bétis em dezembro.