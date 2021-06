Brasil x Colômbia ao vivo: siga em tempo real o jogo da Copa América

Considerada a segunda maior força do grupo B, atrás apenas da seleção brasileira, a Colômbia conta com jogadores de destaque no futebol europeu como David Ospina, do Napoli, Davinson Sánchez, do Tottenham, a dupla Duván Zapata e Luis Muriel, da Atalanta, Cuadrado, da Juventus, Luis Díaz e Mateus Uribe, do Porto, bem como nomes de renome no futebol sul-americanos como Borré, do River Plate, e Edwin Cardona, do Boca Juniors. Mas até agora o time não rendeu como o esperado dentro de campo.

Com uma vitória, um empate e uma derrota, perdeu para a frágil seleção peruana e não conseguiu bater Wulker Fariñez, o ótimo goleiro venezuelano. Assim, deve se classificar apenas por uma combinação de resultados: a vitória do Equador sobre o Peru dá a vaga para os colombianos. Muitos, porém, consideram pouco para uma seleção com talento o suficiente para, talvez, brigar com Argentina e Uruguai pelo posto de segundo melhor time da América do Sul.