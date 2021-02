Barnsley 0 x 1 Chelsea: com dificuldade, Blues vencem e vão às quartas da FA Cup

O Chelsea tem dificuldade, mas bate o Barnsley e avança na FA Cup.

OS donos da casa começaram melhoram e tiveram as melhores chance do jogo. O Chelsea teve Kepa salvador no primeiro tempo. Os Blues até melhoraram antes do intervalo, mas foi só na segunda etapa que conseguiram dar inetnsidade ao ataque.

Mesmo com menos chances criadas, o Chelsea chegou ao gol com Abraham, que ainda ajudou bastante o time na defesa, inclusive tirando uma bola em cima da linha, que poderia ter sido o empate.

Mesmo pior na maior parte do jogo, o Chelsea se manteve forme na defesa e acabou conquistando a vaga nas quartas de final, quando terá o Sheffield como adversário.