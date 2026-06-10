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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

Traduzido por

Tempestade com trovoadas atrasa o início do treino da Inglaterra para a Copa do Mundo

Inglaterra x Costa Rica
Inglaterra
Costa Rica
Amistosos
Inglaterra x Croácia
Croácia
Copa do Mundo
England
Costa Rica
EUA
Croácia

Chuva incessante na cidade de Orlando!

O início do amistoso entre Inglaterra e Costa Rica, marcado para as 23h no horário de Meca, foi adiado por uma hora, depois que a cidade de Orlando, nos Estados Unidos, foi atingida por uma forte tempestade que causou chuvas torrenciais e alagou o gramado, conforme informou a Federação Inglesa de Futebol.

O apito inicial soou às 00h, horário de Meca, após a chegada dos jogadores de ambas as equipes ao estádio, no último teste amistoso dos “Três Leões” antes da Copa do Mundo.

Essa situação lembra o que aconteceu na partida amistosa entre Arábia Saudita e Equador, que foi interrompida na madrugada do último sábado por cerca de duas horas devido a tempestades, o que ameaça as partidas da Copa do Mundo de 2026.

A seleção inglesa disputa seu último amistoso antes de participar da Copa do Mundo, onde disputará o último grupo ao lado da Croácia, Gana e Panamá.

Copa do Mundo
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Croácia crest
Croácia
CRO

A cidade enfrenta condições climáticas extremamente adversas, com o jornal “The Sun” afirmando que “a chuva não para”, enquanto torrentes atingem o gramado.

Em um acontecimento notável, um dos jornalistas presentes em Orlando relatou ter ouvido “o som de trovão mais forte de sua vida”, observando que as rigorosas leis americanas relativas à segurança durante tempestades com trovoadas proíbem a permanência em locais abertos, o que o obrigou a se abrigar dentro de uma loja próxima ao estádio.

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