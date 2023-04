Tem prorrogação na final do Campeonato Gaúcho?

Saiba o que acontece quando a partida decisiva do Gauchão 2023 termina em empate

Grêmio e Caxias decidem o título do Gauchão 2023 neste sábado (8). Na partida de ida, as equipes empataram por 1 a 1. Com a igualdade no primeiro jogo, quem vencer a partida de volta será o campeão gaúcho de 2023.

Assim como nos anos anteriores, a final do Campeonato Gaúcho não tem prorrogação. Ou seja, em caso de empate no placar agregado, o vencedor será decidido na disputa de pênaltis.

Depois de perder para o Ypiranga no jogo de ida da semifinal, o Grêmio precisou da disputa de pênaltis para carimbar sua vaga na grande decisão. No Beira-Rio, Internacional e Caxias também precisaram da definição por pênaltis, com a equipe do interior vencendo a disputa e chegando na final.