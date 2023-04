Grêmio x Caxias ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Gaúcho

Equipes decidem o título do Gauchão 2023 neste sábado (8), na Arena; veja como acompanhar na TV

Com mais de 50 mil ingressos vendidos, o Grêmio recebe o Caxias na tarde deste sábado (8), a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena, pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho. Como empataram em 1 a 1 na ida, quem vencer levanta o troféu. Nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo da RBS, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

No SporTV e no Premiere, a narração fica por conta de Luiz Carlos Jr. e os comentários de Ledio Carmona e Paulo Nunes.

Antes de encarar o ABC na próxima quinta-feira (13), pela terceira fase da Copa do Brasil, o Grêmio volta as atenções para a decisão do Gauchão. Na primeira fase, terminou na liderança com 29 pontos, enquanto na semifinal eliminou o Ypiranga nos pênaltis por 5 a 4. Em 13 jogos disputados no estadual, o Tricolor soma 10 vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Para a decisão, o técnico Renato Gaúcho ainda não sabe se poderá contar com Kannemann, que sentiu desconforto muscular e foi desfalque no primeiro jogo disputado no Centenário. Caso não esteja apto, Bruno Uvini será mantido na defesa.

Com 10 gols marcados e quatro assistências em 14 jogos com a camisa do Grêmio, Luis Suárez pode erguer a primeira taça como capitão da equipe. Um dos líderes do elenco, o uruguaio assumiu a braçadeira com as ausências de Kannemann e Geromel.

"Todos nós confiamos no Suárez. Sabemos da capacidade que ele tem. A carreira dele fala por si só. É um cara competitivo. As reações que toma durante a partida, que quer fazer o gol. É um cara que não gosta de perder gol nem em treino", afirmou Bruno Alves.

Já o Caxias surpreendeu e eliminou o Internacional também nas penalidades (5 a 4), enquanto na primeira fase ficou em terceiro, com 20 pontos e 60% de aproveitamento. Vini Guedes e Marciel, que cumpriram suspensão na ida, voltam a ficar à disposição.

"Nós já enfrentamos esse ambiente adverso, no caso, o Beira-Rio, então estamos preparados. O nosso time está cada vez mais maduro para enfrentar esses ambientes. Fomos amadurecendo ao longo do campeonato, sabendo sofrer durante as partidas. Acho que nós estamos no nosso melhor momento. Espero que a gente possa trazer esse título para a cidade", afirmou Vini Guedes.

Em 100 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 52 vitórias, contra 18 do Caxias, além de 30 empates. Na primeira fase do Campeonato Gaúcho de 2023, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Grêmio: Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini (Kannemann) e Reinaldo; Carballo, Villasanti, Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Caxias: Bruno Ferreira; Marcelo, Fernando, Dirceu e Dudu Mandai, Marlon, Vini Guedes, Peninha, Diego Rosa e Jean Dias; Eron. Técnico: Thiago Carvalho.

Desfalques

Grêmio

Fábio e Pepê seguem no departamento médico.

Caxias

Moacir, expulso no primeiro jogo, está fora. Pedro Cuiabá Ronald e Wesley Pomba, emprestados pelo Grêmio, são desfalques.

Quando é?