Qual a premiação do Campeonato Gaúcho? Quanto ganha o campeão?

Caxias e Grêmio se enfrentam em dois jogos para determinar o campeão do estadual em 2023

A grande decisão do Campeonato Gaúcho 2023 começa a ser disputada neste sábado (1). Grêmio e Caxias do Sul medem forças em dois jogos para definir quem será o campeão do estadual deste ano.

A partida de ida acontece na cidade de Caxias do Sul, no estádio Francisco Stédile, mais conhecido como Centenário. O apito inicial acontece às 16h30 (de Brasília). Já o duelo de volta ocorre na próxima semana (8), no mesmo horário, só que na Arena Grêmio.

Porém, para quem pensa que a conquista do estadual vale uma bolada de dinheiro, a situação não é bem assim.

A Federação Gaúcha de Futebol anunciou que serão entregues os troféus (de campeão e vice), além de 60 medalhas para jogadores, diretoria e comissão técnica dos dois times que alcançaram a finalíssima do torneio.

O Caxias chega à sua quinta decisão do Gauchão. O Grená da Serra conquistou o título de campeão em 2000 e foi vice em 1990, 2012 e 2020.

Já o Grêmio conquistou o troféu estadual 41 vezes e foi o vencedor do certame nas últimas cinco edições consecutivas (de 2018 a 2022).