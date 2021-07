Tem prorrogação na Copa América 2021?

Regulamento do torneio sul-americano tem mudança nas duas últimas fases; confira

A Copa América está entrando na reta final. Com Brasil e Peru já classificados para a semifinal, outros dois duelos fecham os embates neste sábado (3): Uruguai x Colômbia e Argentina x Equador. E uma mudança importante ocorrerá no regulamento da competição.

Até o momento, caso as partidas (das oitavas e quartas) terminem empatadas, os confrontos são decididos nos pênaltis. Mas a partir das semifinais a tradicional prorrogação passará a valer. Desta forma, as duas últimas fases da competição terão prorrogação caso haja empate no tempo normal e, depois, se necessário, na disputa de pênaltis.

Quando serão os jogos das semifinais da Copa América?