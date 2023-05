Tem prorrogação e pênaltis na final da Copa do Nordeste?

Sport Recife e Ceará decidem a final da carismática Lampions League

Ceará e Sport Recife decidem quem será o campeão da Copa do Nordeste de 2023. No jogo de ida, o Vozão levou a melhor e venceu por 2 a 1. Qualquer empate dá o título à equipe cearense. Os rubro-negros, portanto, precisam de uma vitória por dois gols de diferença para levantarem a taça após 90 minutos.

Em caso de empate no placar agregado (ou seja: vitória do Sport por um gol de diferença), a definição será diretamente pela disputa de pênaltis. Sem prorrogação.

Na história da Copa do Nordeste, apenas em duas ocasiões o campeão foi conhecido após as disputas alternadas. Em 1994, na primeira edição do torneio, o Sport venceu o CRB e em 2021 o Bahia levou a melhor sobre o Ceará.