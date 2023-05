Os técnicos que inspiraram Ted Lasso

Ator que interpreta Ted Lasso revelou que o personagem é baseado em elementos de várias pessoas

Produzida pela AppleTV, a série Ted Lasso é um verdadeiro sucesso entre os mais diversos públicos, tendo conquistado inclusive, prêmios do Emmy Awards 2022. A série que retrata o cotidiano do AFC Richmond, time fictício da Premier League, tem como protagonista o personagem Ted Lasso, interpretado por Jason Sudeikis, que, apesar de não ser um treinador real, foi inspirado por alguns treinadores do mundo do esporte.

Em entrevista ao Today, Jason Sudeikis revelou que a maior influência para o personagem Ted Lasso foi Donnie Campbell, que foi treinador de basquete na escola em que Sudeikis estudou. Assim Como Lasso, Campbell tem raízes no Kansas e uma personalidade amigável, além de bordões usados na série terem sido inspirados em falas de Campbell.

Além de Donnie Campbell, outro treinador também serviu para a construção do personagem Ted Lasso. Em entrevista ao The Athletic, Jason Sudeikis revelou sua admiração pelo treinador de basquete universitário John Wooden, com Lasso adotando algumas lições ensinadas por Wooden em seu livro "A Pirâmide do Sucesso".

Em um momento da série, há também uma referência ao treinador do Liverpool, Jürgen Klopp. Em 2018, o treinador alemão levou os seus jogadores a uma noite de karaokê, para fortalecer a união da equipe. Na série, Ted Lasso fez o mesmo em um episódio memorável, levando a equipe a um karaokê para comemorar uma vitória.

Em uma entrevista coletiva, Klopp comentou sobre a referência em Ted Lasso: “Ted Lasso me mencionou… Isso é melhor do que ganhar o troféu de melhor técnico. Inacreditável", disse o treinador alemão.

Outras influências que Sudeikis já citou incluem o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, que é mencionado com frequência na série, e o técnico do Golden State Warriors, equipe da NBA, Steve Kerr.