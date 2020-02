Técnico do PSG critica festa de jogadores: "não estamos felizes com essas imagens"

Na véspera do jogo contra o Bordeaux, Tuchel falou sobre a festa de quinta-feira e sobre Neymar

Dois dias depois da derrota para o Borussia Dortmund no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, os jogadores do se reuniram para a festa de aniversário de Cavani, Di Maria e Icardi.

Nas imagens da comemoração é possível ver que todos os jogadores do elenco parisiense estavam presentes. Mas em nenhum momento o treinador Thomas Tuchel e o diretor esportivo Leonardo aparecem com os atletas.

Em entrevista coletiva neste sábado (22), na véspera do jogo contra o , ao ser perguntado sobre a festa, Tuchel disse que ficou surpreso com os vídeos e que já tratou do assunto com seus jogadores, internamente. "Você pode ter certeza de que não estamos felizes com essas imagens. Conversamos sobre isso junto com a equipe. Eu não posso dar conselhos ao clube, não é meu papel", disse o alemão.

O treinador também falou sobre o descontentamento de Neymar em não ter podido voltar aos gramados antes do jogo da Champions . "Foi uma decisão entre mim, o clube e a equipe médica. quero que Ney jogue todos os jogos, mas temos uma responsabilidade", disse, tentando minimizar a briga com o craque