Marquinhos ameniza reclamação de Neymar e tenta "pacificar" PSG

Brasileiro tenta contornar declaração forte do camisa 10 após a derrota para o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões

Neymar voltou a ser o centro das atenções após a derrota do para o por 2 a 1, na última terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O camisa 10 desabafou diante dos microfones dos jornalistas presentes ao estádio Signal Iduna Park e se mostrou insatisfeito em ter sido poupado da partida anterior ao jogo decisivo na , ainda pelo .

Quer ver jogos do PSG ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Após a declaração rodar o mundo, Marquinhos, companheiro do camisa 10 no PSG, tentou minimizar o efeito da reclamação à véspera do confronto contra o . A bola rola neste domingo (23), às 17h (de Brasília), pela francesa.

Mais times

"É verdade que eles tiveram muitas reuniões nas quais não participamos muito. Era mais o treinador e a equipe médica. Nós, jogadores, sempre queremos estar em campo, especialmente antes de jogos como esse, para conseguir pegar ritmo. Acho que foi isso que Neymar quis dizer", apontou o brasileiro.

Nesta semana, Tite, técnico da seleção brasileira, apoiou a decisão do clube parisiense em poupar o jogador devido ao seu histórico de lesão.

“Eu entendo a situação. Neymar tem um histórico de lesões. Na última Champions estava lesionado, não jogou e o PSG foi eliminado. Entendo que o clube não queira correr o risco de que seu principal jogador se lesione”, disse Tite.