Técnico do Marrocos lança o desafio antes do confronto com o Brasil

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, afirmou que sua equipe chega ao tão aguardado confronto contra o Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2026 com grande confiança e ambições elevadas, garantindo que todos os jogadores estão preparados fisicamente, taticamente e mentalmente.

Os Estados Unidos, o Canadá e o México sediarão a Copa do Mundo de 2026, com a participação de 48 seleções pela primeira vez na história do torneio, no período de 11 de junho a 19 de julho.

Wahbi disse, em declarações publicadas pelo jornal marroquino “Al-Muntakhab”: “Sabemos muito bem o valor da seleção brasileira e sua história gloriosa, mas confiamos muito nas capacidades dos nossos jogadores e na sua capacidade de apresentar um desempenho à altura das ambições do futebol marroquino”.

Ele acrescentou: “Passamos por um intenso período de preparação, durante o qual nos concentramos em todos os aspectos físicos, táticos e mentais, e os jogadores hoje estão totalmente prontos para este grande confronto; todos estão cientes da importância da primeira partida na Copa do Mundo”.

O técnico marroquino continuou: “A seleção marroquina conta com um elenco coeso, composto por jogadores profissionais do mais alto nível, e possuímos recursos que nos permitem competir com as seleções mais fortes. Enfrentaremos o Brasil com a mentalidade de vencer, mas com total respeito pelo adversário”.

Wahbi enfatizou: “A seleção marroquina não veio à Copa do Mundo apenas para participar, mas com o objetivo de alcançar resultados positivos e defender com força as chances da equipe nesta edição histórica da competição”.

E concluiu suas declarações dizendo: “Respeitamos o Brasil, mas o futebol se decide em campo. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para alegrar a torcida marroquina que nos apoia em todos os lugares e buscaremos honrar o futebol marroquino com um espírito de luta elevado”.