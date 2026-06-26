Técnico do Irã: Superamos essa crise... e pretendemos alegrar nosso povo contra o Egito

Amir Qalinoi, técnico da seleção iraniana, anunciou que sua equipe tem como objetivo deixar o povo orgulhoso na decisiva partida contra o Egito, que definirá a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, ao mesmo tempo em que se recusou a entrar em discussões relacionadas às comemorações em torno do jogo.

A seleção iraniana lutou para garantir dois empates consecutivos contra a Bélgica e a Nova Zelândia, o que lhe deu uma chance mínima de liderar o Grupo 7, apesar de a equipe ter sido obrigada a entrar e sair dos Estados Unidos logo antes e logo depois de suas partidas.

As autoridades americanas flexibilizaram as restrições de viagem impostas antes da partida contra o Egito, embora a Federação Iraniana de Futebol tenha declarado na quarta-feira que as autoridades “causaram problemas” quando a equipe viajou de seu campo de treinamento no México para disputar a partida de sexta-feira.

Kalinoi explicou aos jornalistas que as restrições “nos afetaram fisicamente” nas partidas anteriores, mas que a Irã já superou isso, dizendo: “Estamos mais preparados fisicamente e também estamos em melhor situação agora”.

Qalinoi mencionou que a possibilidade de a Irã entrar no território dos Estados Unidos com antecedência antes das partidas “era realmente um direito nosso e deveríamos ter tido acesso a isso nas duas partidas anteriores”.

No âmbito dos esforços da Irã para encerrar a discussão sobre as comemorações do “orgulho”, a coletiva de imprensa da partida começou com um representante da Federação Internacional de Futebol (FIFA) lendo um comunicado emitido pela Federação Iraniana de Futebol, informando aos jornalistas que Qalinoi responderia apenas a perguntas relacionadas à partida contra o Egito.

Qalinoi abordou as restrições de viagem impostas à Irã sem que os jornalistas lhe perguntassem sobre o assunto; em seguida, a discussão passou rapidamente para a decisão dos organizadores locais de incluir a partida nas comemorações do Orgulho LGBT em Seattle.

Kalinoui reiterou os comentários do técnico do Egito, Hossam Hassan, afirmando que sua equipe está interessada apenas na partida.

Kalinoi disse: “Seremos positivos e não pensaremos em nenhuma outra questão... Buscamos levar alegria ao nosso povo”.

E concluiu: “Nosso foco estará totalmente voltado para a partida de amanhã e para o sucesso nesse confronto; qualquer outra coisa está fora de questão... Não queremos falar sobre isso. Vamos falar apenas de futebol, que é um esporte maravilhoso e que será muito divertido”.