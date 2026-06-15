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Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Técnico do Equador: Sofremos uma derrota “injusta” contra os Elefantes

Cote D'Ivoire x Equador
Cote D'Ivoire
Equador
Copa do Mundo
S. Beccacece
Costa do Marfim
Equador
EUA

Sebastián Picassisi, técnico da seleção do Equador, lamentou o que descreveu como uma derrota injusta contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo.

A Equador acertou a trave e a barra três vezes contra a Costa do Marfim, que venceu graças a um gol decisivo de Amad Diallo.

A partida contou com 27 chutes ao todo (15 da Costa do Marfim e 12 da Equador), enquanto a bola acertou a trave ou a barra em quatro ocasiões.

O site beIN SPORTS publicou declarações de Picassisi após o jogo, nas quais ele disse: “É doloroso porque foi uma derrota injusta”.

Ele acrescentou: “Competimos muito bem, criamos as chances mais perigosas e poderíamos ter vencido a partida, mas, por causa de um único detalhe no final, saímos de mãos vazias”.

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As seleções da Equador e da Costa do Marfim estão no mesmo grupo, ao lado da Alemanha, que goleou Curaçao por 7 a 1.

Na segunda rodada da fase de grupos, a seleção do Equador enfrentará Curaçao, enquanto a Costa do Marfim terá um desafio difícil contra a seleção alemã.

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