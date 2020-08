Manchester City x Lyon: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (15), pelas quartas de final da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo vaga na semifinal da , e entram em campo neste sábado (15), às 16h (de Brasília), em Lisboa. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Lyon DATA Sábado, 15 de agosto de 2020 LOCAL Estádio José Alvalade - Lisboa, POR HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Manchester City sonham com o título da UCL / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado após eliminar o nas oitavas de final, o Manchester City entra em campo contra o Lyon sem grandes mudanças na escalação da equipe.

Como Sergio Aguero segue se recuperando, Gabriel Jesus se mantém na equipe ao lado de Sterling, enquanto Guardiola poderá contar com o retorno de Mendy, que cumpriu suspensão.

Já o Lyon eliminou a de Cristiano Ronaldo e chega com força máxima, sem desfalques.

A grande dúvida é a presença de Moussa Dembele no time titular, enquanto Youssouf Koné pode não aparecer entre os relacionados.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; Rodri, De Bruyne, David Silva; Phil Foden (Gündogan), Gabriel Jesus, Sterling.

Provável escalação do Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Bruno Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 5 x 0 Premier League 26 de julho de 2020 Manchester City 2 x 1 Real Madrid Champions League 7 de agosto de 2020

LYON

JOGO CAMPEONATO DATA 0 (6) x (5) 0 Lyon Francesa 31 de julho de 2020 Juventus 2 x 1 Lyon Champions League 7 de agosto de 2020

CAMPANHA NA LIGA DOS CAMPEÕES

MANCHESTER CITY

JOGO FASE DATA GOLS 0 x 3 Manchester City Grupo C 18 de setembro de 2019 Mahrez, Gundogan, Gabriel Jesus Manchester City 2 x 0 Dínamo Grupo C 1 de outubro de 2019 Sterling, Foden Manchester City 5 x 1 Grupo C 22 de outubro de 2019 Aguero (2x), Sterling (3x), Foden Atalanta 1 x 1 Manchester City Grupo C 6 de novembro de 2019 Sterling Manchester City 1 x 1 Donetsk Grupo C 26 de novembro de 2019 Gundogan Dínamo 1 x 4 Manchester City Grupo C 11 de dezembro de 2019 Gabriel Jesus (3x), Foden Real Madrid 1 x 2 Manchester City Oitavas de final 26 de fevereiro de 2020 Gabriel Jesus, De Bruyne Manchester City 2 x 1 Real Madrid Oitavas de final 7 de agosto de 2020 Sterling, Gabriel Jesus

LYON